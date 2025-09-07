Психолог посоветовала, как помочь ребенку соблюдать школьные правила

С 1 сентября 2025 года в школы семи регионов России вернулись оценки за поведение. Инициатива Министерства просвещения страны должна укрепить сознательную дисциплину среди учащихся. Пока этот проект – пилотный, и Тюменская область не участвует в нем. Но по итогам учебного года опыт могут масштабировать.

– Правила поведения в школе существенно не отличаются от общепринятых социальных норм, – говорит тюменский психолог Уна Журавлева в интервью изданию "Тюменская область сегодня". – И ребенку проще соблюдать дисциплину на уроках, если с правилами он сталкивается не впервые. Хорошо, если в семье, есть нормы, которые подсказывают детям, как вести себя в социуме.

Родителям рекомендовано подавать личный пример: соблюдать правила вежливости, личных границ (например, стучаться при входе в комнату), не перебивать, когда другие говорят по телефону.

– Если взрослые в семье вежливы, ребенок учится вежливости, если родители помогают друг другу – он тоже оказывает поддержку. Если родители ходят на работу с вдохновением, то и дети подобным образом будут относится посещению школы, – подчеркивает Уна Журавлева.

Психолог советует не обсуждать при ребенке то, что родителей не устраивает в школе. Напротив, рекомендовано давать позитивные установки: учеба – интересная, учителя – профессионалы и тп. Покажите и то, что получение образования детьми – это вклад в семейное дело, и оно важно также, как работа взрослых членов семьи, - сообщает Тюменская область сегодня.