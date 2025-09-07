Тюменских школьников ждут в гости автоинспекторы

Тюменские школьники станут участниками обучающего проекта "Идем в Госавтоинспекцию!".

По приглашению руководителя Управления Госавтоинспекции Тюменской области Андрея Миллера они посетят музейную экспозицию Госавтоинспекции Тюменской области, выставку ретро и современных автомобилей, используемых инспекторами ДПС при несении службы на улицах населенных пунктов и федеральных автодорогах региона.

Автоинспекторы продемонстрируют детям приборы для измерения незаконной тонировки, алкотестер и расскажут, какие нарушения ПДД являются самыми опасными на дорогах, - сообщает Госавтоинспекция Тюменской области.

"Школьники повторят правила дорожной безопасности, протестируют в темноте световозвращающие приспособления, чтобы понять, для чего они необходимы пешеходам, - отметил начальник Управления Госавтоинспекции Тюменской области Андрей Миллер, - В музейной экспозиции Госавтоинспекции ребятам расскажут о вехах истории службы и пригласят после окончания школы приходить в Госавтоинспекцию, чтобы самим обеспечивать безопасность на наших дорогах. Для нас очень важно, чтобы школьники с детства знали об опасностях и важной задаче службы ДПС", - сказал Андрей Миллер.