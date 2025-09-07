Стало известно, сколько готовы платить программистам в Тюменской области

В Тюменской области требуются ИТ-специалисты. "Вслух.ру" выяснил, каких работников готовы принять и сколько им будут платить.

В Тюменской области открыто 69 вакансий для программистов с зарплатой до 78 тыс. 864 руб. в месяц. 13 вакансий для инженеров-программистов с заработком до 60 тыс. 143 руб. Есть работа для 12 системных администраторов, они смогут получать до 47 тыс. 630 руб.

Трудоустроиться могут графические дизайнеры, администраторы вычислительной сети, различные операторы, наладчики. Всего в списке департамента труда и занятости населения Тюменской области 193 профессии служащих и 155 рабочих специальностей и более 29,6 тысячи вакансий, - сообщает Вслух.ру.