Первые случаи заболевания вирусом чикунгунья зафиксированы в России

Все случаи заболевания вирусом чикунгунья завозные.

- Главная проблема — неготовность. У населенияя нет иммунитета к тропическим лихорадкам, врачи не знакомы с их клиническими проявлениями, в больницах нет специфических лекарств. Когда в 2020 году появился COVID-19, первые случаи долго не могли правильно диагностировать именно по этой причине. Отсутствие системы надзора за экзотическими переносчиками также играет свою роль, - рассказала врач-инфекционист Светлана Звонцова.

Однако справедливости ради стоит отметить, что и Россия "подарила" миру немало инфекций. Клещевой энцефалит, впервые описанный в нашей стране, теперь распространен по всей Евразии. Омская геморрагическая лихорадка, различные хантавирусы — все это наш "вклад" в мировую коллекцию патогенов, - сообщает АиФ-Тюмень.