Более 800 туристов посетили музей в селе Ершово

19:47 07 сентября 2025
Мобильная версия страницыВерсия для печатиВерсия для печати

За летние месяцы 820 человек посетили музей-усадьбу "Комиссариатский дом" в селе Ершово Ишимского района. География гостей: от Красноярска до Владивостока, от Барнаула до Калининграда и Санкт-Петербурга, от Кузбасса до Голландии.

Самый плодотворный на визиты был июль - было проведено 75 экскурсий для 320 человек.
С собой посетители увозят память о замечательном месте, музее на родине великого сибирского сказочника Петра Павловича Ершова.

Больше всего радости приносят такие встречи детям. В последние недели августа незабываемое путешествие в село Ершово организовали для ребят из группы "Почемучки" детского сада 5 г. Ишима и воспитанников подготовительной группы “Лесовичок.” Экскурсия стала настоящим праздником для юных исследователей, полным открытий и ярких впечатлений.

Весь осенне-зимний период музей продолжит свою работу, но только для организованных групп туристов.

 

По материалам Ишимского музейного комплекса им. П.П. Ершова.

 

0+

Теги: Ишим , музей
NewsProm.online

У вас есть уникальная новость? Вы можете сообщить о ней миру через NewsProm.ru

Отправить новость, фото, видео

или отправьте на e-mail: edit@newsprom.ru

Отправить новость:

Все новости

Больше новостей

Выбор редакции

Архив новостей

Октябрь, 2025