Более 800 туристов посетили музей в селе Ершово

За летние месяцы 820 человек посетили музей-усадьбу "Комиссариатский дом" в селе Ершово Ишимского района. География гостей: от Красноярска до Владивостока, от Барнаула до Калининграда и Санкт-Петербурга, от Кузбасса до Голландии.

Самый плодотворный на визиты был июль - было проведено 75 экскурсий для 320 человек.

С собой посетители увозят память о замечательном месте, музее на родине великого сибирского сказочника Петра Павловича Ершова.

Больше всего радости приносят такие встречи детям. В последние недели августа незабываемое путешествие в село Ершово организовали для ребят из группы "Почемучки" детского сада 5 г. Ишима и воспитанников подготовительной группы “Лесовичок.” Экскурсия стала настоящим праздником для юных исследователей, полным открытий и ярких впечатлений.

Весь осенне-зимний период музей продолжит свою работу, но только для организованных групп туристов.

По материалам Ишимского музейного комплекса им. П.П. Ершова.

