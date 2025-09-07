Тюменцы смогут выбрать макет будущего арт-объекта

6 сентября стартует открытое голосование за макеты арт-объектов, которые создадут участники образовательного проекта "Вектор улиц" в Тобольске. Горожане могут выразить свои предпочтения и отдать голоса за понравившиеся работы в официальном сообществе "Мультицентр "Моя территория | Тобольск" во "ВКонтакте".

Жителям города предстоит определить, какие именно объекты, посвященные Героям XX-XXI веков, появятся на улицах Тобольска. Это могут быть граффити, декоративная мозаика, мини-скульптуры, и другие форматы, гармонично вписывающиеся в городскую среду. Всего создадут 6 композиций.

"Мы хотим, чтобы новые арт-объекты не просто украшали города, а стали его живой частью, наполненной смыслами и историями. Наш проект — это возможность для каждого тоболяка оставить свой след в облике родного города. Уверена, что совместными усилиями мы создадим уникальные объекты, которые станут новыми точками притяжения и гордости для города", — рассказала Анастасия Кулешова, руководитель мультицентра "Моя территория" в Тобольске.

На проект поступило более 30 заявок с идеями и предложениями по размещению объектов. Из них 15 участников разработали макеты и подготовили их к публичному голосованию и оценке экспертов. После подведения итогов каждый желающий сможет присоединиться к созданию арт-объектов по выбранным макетам. В дальнейшем на основе готовых работ разработают аудиоэкскурсию, - сообщает Мой-портал.ру.