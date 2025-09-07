Тюменцы стали тратить больше на непродовольственные товары

По данным Тюменьстата за семь месяцев, жители Тюменской области потратили в магазинах 403 млрд 223,5 млн руб. В июне и июле общий чек превысил 61 млрд рублей.

Основная часть расходов у жителей традиционно приходится на непродовольственные товары, за которые в общей сложности заплатили 208 млрд 789,7 млн руб. Это на 4% больше, чем годом ранее.

А вот расходы на продукты, напитки и табачные изделия уменьшились на 0,4%. За них отдали 194 млрд 433,8 млн рублей, - сообщает Вслух.ру.

С учетом численности населения, каждый ежемесячно тратит в магазинах почти 35 тыс. 409 руб.: 17 тыс. 074 руб. на продукты, напитки и сигареты и 18 тыс. 335 руб. – на непродовольственные товары.

За год оборот розничной торговли увеличился на 1,7%, в УрФО это второй результат по динамике после Челябинской области. Небольшое снижение отмечено в ХМАО-Югре и ЯНАО.