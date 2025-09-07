Тобольские врачи спасли 90-летнюю пациентку от инсульта

В тобольской Областной больнице № 3 оказали помощь 90-летней женщине с тяжелыми признаками инсульта. Женщина после падения была в сознании, но речь была нарушена, появилась сильная слабость в руке и ноге. КТ подтвердила инсульт.
С момента приступа прошло более 4,5 часов — это критическое время, когда уже нельзя ввести препарат, который растворяет тромб и восстанавливает кровоток в мозге. Однако команда неврологов использовала другие методы интенсивной терапии и спасла женщине жизнь. Кроме этого усилиями врачей удалось полностью восстановить все утраченные функции организма за 13 дней.
— В этом году в первичное сосудистое отделение (ПСО) Областной больницы № 3 уже поступило 6 пациентов в возрасте от 90 до 96 лет. Это еще раз показывает: инсульт — болезнь, которая угрожает и самым пожилым людям. Следить за здоровьем старших крайне важно. Будьте внимательны к своим близким: ухудшение речи, резкая слабость или падение — повод немедленно вызвать скорую помощь, — подчеркивает заведующий ПСО Наталья Ковальчук.
Специалисты еще раз просят помнить важное слово УДАР:
• У — улыбка: асимметрия лица;
• Д — движение: резкая слабость в руке и/или ноге (особенно с одной стороны тела);
• А — артикуляция: нарушение речи или ее понимания;
• Р — решение: если заметили хотя бы один из этих симптомов — немедленно звоните в скорую. В таких случаях каждая минута решает судьбу человека, - сообщает Дмитрий Уженцев, пресс-секретарь ОБ №3 (г. Тобольск).
