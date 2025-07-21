В Тюменской области подорожали услуги по вывозу мусора

На территории Тюменской области изменились тарифы на услугу обращения с ТКО. АО "Газпром энергосбыт Тюмень", как агент по расчетно-кассовому обслуживанию абонентов АО "Энергосбытовая компания Восток", сообщает об изменении тарифов на услугу по обращению с твердыми коммунальными отходами.

Стоимость услуги изменилась на основании Распоряжений департамента тарифной и ценовой политики Тюменской области №277/01-21 и №291/01-21 от 15.12.2023. Предыдущая индексация тарифов прошла год назад. Новые тарифы будут действовать в Бердюжском, Викуловском, Голышмановском, Казанском, Сладковском, Сорокинском, Абатском, Аромашевском, Нижнетавдинском, Армизонском, Омутинском, Упоровском и Юргинском муниципальных округах.

С 1 июля 2025 для одного жителя многоквартирного дома в указанных муниципальных районах тариф на услугу по обращению ТКО составит 201,26 руб.; для одного жителя частного сектора – 172,58 руб.; для собственников объектов недвижимости, расположенных в границах садоводческих и огороднических некоммерческих товариществ, – 109,11 руб. на одного участника (члена) СНТ. Все тарифы приведены с учетом НДС.

Итоговая сумма оплаты за вывоз мусора рассчитывается, как и прежде, исходя из количества граждан, проживающих в жилом помещении, норматива накопления ТКО на одного человека и единого тарифа на услугу регионального оператора по обращению с ТКО.

Первые начисления по новым тарифам на вывоз мусора будут отражены в платежных документах АО "Газпром энергосбыт Тюмень" за июль 2025 года.

Получить информацию по вопросам начисления за услугу "Обращение с ТКО", перерасчетам и задолженности для физических лиц можно через онлайн-сервисы компании, в центрах обслуживания клиентов, в контактном центре по многоканальному телефону 8-800-100-56-06.

Для оплаты удобно использовать дистанционные сервисы АО "Газпром энергосбыт Тюмень" на официальном сайте компании gesbt.ru (через "Личный кабинет клиента" и страницу оплаты без авторизации), а также обращаться к мобильному приложению "ГЭТ ЛКК 2.0".