Более 48 млн рублей за неделю потеряли жители Тюменской области из-за действий мошенников

16:30 21 июля 2025
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За минувшую неделю от рук телефонных и интернет-мошенников пострадало 85 жителей региона, на счета мошенников они перевели более 48 млн рублей. 

 Наибольшая сумма похищенных денежных средств составила 6,8 млн руб. Жительница Тобольска таким образом пыталась решить вопрос непривлечения ее к ответственности за спонсирование ВСУ, в чем убедил ее лжесотрудник ФСБ. деньги наличными она скинула звонившему через банкомат на счета неустановленного банка. 

Тобольская межрайонная прокуратура организовала надзор за ходом и результатами расследования данного уголовного дела, сообщили в облпрокуратуре.

Теги: мошенничество
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