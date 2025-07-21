Детей с ОВЗ в Тюмени будут учить по советской методике

В тюменском центре развития запускают адаптированный класс "Наши дети", в котором дети с ОВЗ будут учиться по советской методике, которая отличается логичностью, последовательностью и отсутствием информационного шума. Это единственный подобный проект в Тюмени. Родителям предлагают альтернативное образование на семейной форме обучения и инклюзивную образовательную среду, сообщили в Центре помощи детям "От сердца к сердцу"

В основе программе - "Филофеевская школа развития и воспитания", которая была разработана педагогами центра для своих детей. Семейные классы Центра помощи детям "От сердца к сердцу" работают в Тюмени уже четыре года.

Замдиректора по дополнительном образованию Марина Соловьева:

Мы искали содержание учебного материала, которое отличается от того, что предлагается в школе. Более расширенное, фундаментальное. Мы нашли его в учебниках 1950 годов, которые раньше были базой в образовании детей. Взяли их за основу, дополнили пособиями и получилась система, которая дает фундаментальные знания, способствует развитию и воспитанию многогранной личности.

Логику и структуру программы "Филофеевская школа развития и воспитания" разработчики приземлили на особые образовательные потребности детей с тяжелыми нарушениями речи. Адаптированная программа содержит обязательное логопедическое сопровождение. Содержательная часть составлена с учетом специфики нарушений.

Курирует проект логопед АНО "Центр помощи детям "От сердца к сердцу" Варяева Мария, специалист по коррекционной работе с детьми с опытом более 10 лет, супервизор, наставник молодых специалистов, преподаватель ТОГИРРО и методист "Центра комплексной реабилитации "Родник". Подробности и условия обучения можно узнать здесь.