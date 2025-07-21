Встреча лося и водителя "Лады" на дороге стала смертельной для обоих в Уватском районе

В ДТП с участием лося на федеральной трассе Тюмень- Ханты-Мансийск погиб сам лось и водитель "Лады Приора".
Трагедия произошла на 468- м километре дороги Тюмень-Ханты-Мансийск в Уватском районе. Предварительно, лось неожиданно выбежал на дорогу, 34- летний водитель "Лады" , житель Абатского района, не успел среагировать, водитель погиб.
Обстоятельства ДТП выясняются.
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