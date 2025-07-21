Встреча лося и водителя "Лады" на дороге стала смертельной для обоих в Уватском районе

18:10 21 июля 2025
Мобильная версия страницыВерсия для печатиВерсия для печати

В ДТП с участием лося на федеральной трассе Тюмень- Ханты-Мансийск погиб сам лось и водитель "Лады Приора".

Трагедия произошла  на 468- м километре дороги Тюмень-Ханты-Мансийск  в Уватском районе. Предварительно, лось неожиданно выбежал на дорогу,  34- летний водитель "Лады" , житель Абатского района,  не успел среагировать, водитель погиб.

Обстоятельства ДТП выясняются.                     

Теги: ДТП , погибшие
NewsProm.online

У вас есть уникальная новость? Вы можете сообщить о ней миру через NewsProm.ru

Отправить новость, фото, видео

или отправьте на e-mail: edit@newsprom.ru

Отправить новость:

Все новости

Больше новостей

Выбор редакции

Архив новостей

Август, 2025