Педагоги Тюмени присоединятся к благотворительной ярмарке, чтобы помочь детям из ЛНР

Педагоги тюменского детсада № 172 присоединились к благотворительной ярмарке. Она пройдет 19 августа. Здесь неравнодушные тюменцы представят изделия, которые смастерили сами, а вырученные от продажи средства направят на нужды школьников из ЛНР.
Коллектив детсада № 172 решил предложить горожанам фоторамки ручной работы. Мастер-класс по их созданию провели коллеги из первичных отделений "Единой России" № 114 и № 313. Вместе они украсили обычные рамки ракушками, бусинами, цветами и другими предметами декора.
Также мастерицы подготовили для ярмарки плетеные корзины, гипсовые украшения, бижутерию и другие изделия ручной работы. Приобрести их можно будет на площади 400-летия Тюмени 19 августа с 15 до 18 часов, - сообщает Тюменская линия.
По словам заместителя заведующей детсадом № 172, все вырученные от продажи средства пойдут на приобретение канцелярских принадлежностей и учебных пособий для луганских ребят.
