Тюменским родителям посоветовали, как говорить с детьми о важном

Тюменский педагог-психолог Елена Рамазанова рассказала, как выстроить доверительные отношения с ребенком в вопросах полового воспитания.

По ее словам, половое воспитание – это система медико-педагогических мер, направленных на формирование нравственного отношения к представителям противоположного пола. Оно помогает вырастить здоровую личность, избежать психосексуальных расстройств и научить ребенка защищать свои границы.

Ранний возраст (2–5 лет) – знакомство с частями тела и их названиями. Дошкольный период (5–7 лет) – ответы на вопросы о появлении детей. Младший школьный возраст (9–11 лет) – объяснение физиологических изменений. Подростковый период (13–16 лет) – разговоры об отношениях, семье и ответственности.

Возрастной подход – информация должна соответствовать уровню развития ребенка. Безопасность – введение "правила трусиков" для защиты от домогательств. Доверие – открытые отношения между родителями и детьми. Естественность – отсутствие табуированных тем в семье.

При столкновении с нежелательным контентом важно сохранять спокойствие и обсудить ситуацию с ребенком. Необходимо донести, что секс – это часть взрослых отношений, основанная на любви и взаимном уважении.

Преодоление стыда начинается с принятия темы. Не нужно выделять специальные разговоры – обсуждайте вопросы по мере их возникновения.

Если родитель не готов ответить, можно сказать: "Мне нужно подумать над твоим вопросом". Важно не избегать темы и не перекладывать ответственность на других.

Правильное половое воспитание – это инвестиция в здоровое будущее ребенка и крепкие семейные отношения, - сообщает Тюменская область сегодня.