Участники "Боевого кадрового резерва" приступили к обучению

Стартовал первый модуль образовательной программы регионального проекта "Боевой кадровый резерв" для ветеранов специальной военной операции.

Обучение по программе "Государственное и муниципальное управление" продлится год. За это время участники пройдут четыре очных образовательных модуля, практики на реальных предприятиях, в государственных и муниципальных учреждениях, проектную работу, занятия по личностному развитию.

На этом пути с участниками будут заниматься наставники, они помогут развивать необходимые управленческие навыки. Планирую присоединиться к образовательной программе, поделюсь своим профессиональным опытом.

"Уверен, наш проект станет профессиональным трамплином для земляков, которые самоотверженно защищали Родину на специальной военной операции и теперь хотят послужить ей уже в гражданской жизни. Желаю всем участникам "Боевого кадрового резерва" успешной учёбы, новых открытий, профессиональных побед!" - отметил губернатор Александр Моор.

Ранее сообщалось, что 15 августа начнется обучение, в первом потоке - 34 ветерана, в том числе три женщины.