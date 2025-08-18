У пожарных в Тобольске появился свой ангел

На Красной площади Тобольского кремля "поселился"фигуры ангел "Оберегающий"- в облике пожарного, который защищает город от огня, в торжественном открытии арт-объекта приняли участие начальник Главного управления МЧС России по Тюменской области генерал-майор внутренней службы Артур Хачатрян, глава Тобольска Пётр Вагин и директор по взаимодействию с органами государственной власти и реализации социально-экономических проектов ООО "ЗапСибНефтехим" Елена Бельская.

По задумке авторов, ангел будет знакомить гостей города с профессией пожарного, которая всегда была образцом мужества и героизма, и пополнит серию скульптур "О чем говорят ангелы Тобольска". Проект рассказывает об истории и достопримечательностях города на территории которого уже разместились: "Странствующий Ангел" - рассказывающий о географическом положении города и его роли как центра колонизации Сибири, "Театральный Ангел" , "Ангел Влюбленных" у Аллеи Жён Декабристов, "Милосердный Ангел" и другие.

Проект реализован при помощи гранта программы социальных инвестиций "Сибура" "Формула хороших дел" .