Офицерский вальс пройдет в Тюмени 21 августа

14:40 18 августа 2025
Фото из архива ДЮЦ "Град", https://vk.com/grad_team_arb

21 августа Россия отмечает День офицера, в его честь центр "Град" уже в пятый раз проведет полюбившуюся тюменцам праздничную программу "Офицерский вальс".

В 14:00 на площади Памяти у мемориала "Вечный огонь" (Малыгина, 85) состоится торжественный митинг.

С 15:00 до 17:00 на площади 400-летия Тюмени будут работать интерактивные площадки и выставки. С 15:30 праздничный концерт и главное событие – "Офицерский вальс". "Ветераны, действующие офицеры, будущие защитники – кадеты и воспитанники военно-патриотических клубов – исполнят этот прекрасный танец, подарив городу атмосферу торжества и гордости", - отмечают организаторы.

