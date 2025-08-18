Квест c дополненной реальностью по историческим местам запустили в Тобольске

Сбер запустил квест с элементами дополненной реальности "Тобольск — ключ к Сибири". Участники игры отправятся в виртуальное приключение по Тобольску, узнают его историю и изучат достопримечательности.

Стартовой точкой квеста стала Красная площадь города. Маршрут проходит по знаковым местам Тобольска — это памятник историку Семёну Ремезову, Тюремный замок, Смотровая площадка, Базарная площадь, памятник композитору Александру Алябьеву, Плацпарадная площадь и фонтан "Омут памяти". На каждой локации игроков ждут занимательные факты и интерактивные задания с погружением в атмосферу минувших столетий. Благодаря технологии AR можно будет увидеть утраченную Богоявленскую церковь.

В проекте сочетаются историческая достоверность и инновации — пользователи почувствуют себя исследователями и путешественниками во времени, оказываясь в центре событий разных эпох.

Интерактивный квест с элементами дополненной реальности и виртуально-визуальным гидом на основе GigaChat разработал Центр технологий метаверса Сбера в сотрудничестве с администрацией Тобольска и правительством Тюменской области.

Анастасия Грецова, заместитель управляющего Западно-Сибирским отделением Сбербанка:

Мы гордимся проектом “Тобольск — ключ к Сибири”, это ещё одна часть нашего вклада в развитие региона. Мы хотим помочь популяризировать богатую историю бывшей столицы Сибирской губернии. Я уверена, что этот квест найдет отклик как у горожан, так и у гостей города. Он сочетает образовательную ценность и развлекательную составляющую, позволяя каждому ощутить дух приключений и проникнуться атмосферой Тобольска.

Глава Тобольска Петр Вагин напомнил, что Тобольск — город с интереснейшей историей, и важно, чтобы она была доступна, особенно молодежи:

Квест от Сбера — прекрасный способ погрузиться в прошлое Тобольска, используя современные технологии. Проект направлен на развитие туризма, образовательное краеведение и привлечение внимания к культурному наследию Тобольска и региона. Благодарим Сбербанк за замечательный подарок нашему городу!

Для участия в квесте достаточно иметь мобильный телефон с доступом в интернет. Нужно навести смартфон на QR-код и скачать приложение, в нём откроется карта маршрута, а дополненная реальность активируется при наведении камеры на указанные локации. В процессе прохождения квеста будут появляться инструкции и подсказки.