Пенсионерка из Тюмени перевела мошенникам 10,6 млн рублей

За минувшую неделю от рук телефонных и интернет-мошенников пострадало 75 жителей региона, общая сумма похищенных денежных средств превысила 50 млн рублей, 10,6 млн из них потеряла пенсионерка из Тюмени.

Пенсионерка из Тюмени перевела деньги после звонка неизвестного на ее сотовый телефон, который представился сотрудником "Росфинмониторинга" и предложил ей положить деньги на безопасный счет.

Следствие преступника уже ищет, прокуратура КАО организовала надзор за ходом и результатами расследования данного уголовного дела.