Пенсионерка из Тюмени перевела мошенникам 10,6 млн рублей

14:04 18 августа 2025
За минувшую неделю от рук телефонных и интернет-мошенников пострадало 75 жителей региона, общая сумма похищенных денежных средств превысила 50 млн рублей, 10,6 млн из них потеряла пенсионерка из Тюмени.

Пенсионерка из Тюмени перевела деньги после звонка неизвестного на ее сотовый телефон, который представился сотрудником "Росфинмониторинга" и предложил ей положить деньги на безопасный счет.

Следствие преступника уже ищет, прокуратура КАО организовала надзор за ходом и результатами расследования данного уголовного дела.

Теги: мошенники , пенсионеры , прокуратура
