Причиной выката Ан-24 со взлетной полосы в Тюмени могут быть неполадки в тормозной системе - СК

В Тюмени следователи выясняют обстоятельства авиационного инцидента с пассажирским самолетом, предварительная причина происшествия — технические неполадки в тормозной системе воздушного судна, сообщили в Центральном МСУТ СК России.

По предварительным данным, утром 18 августа пассажирский самолет АН-24 при выполнении взлета в аэропорту Рощино выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы. В самолете находилось 6 членов экипажа, 40 пассажиров из них 13 детей. Пострадавших нет.

"Следователи Тюменского следственного отдела на транспорте Центрального МСУТ СК России выясняют все обстоятельства и причины происшествия, организовано проведение доследственной проверки в связи с возможными нарушениями правил полетов. На место выехали следователи", - говорится в сообщении.