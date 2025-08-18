Причиной выката Ан-24 со взлетной полосы в Тюмени могут быть неполадки в тормозной системе - СК

10:55 18 августа 2025
В Тюмени следователи выясняют обстоятельства авиационного инцидента с пассажирским самолетом, предварительная причина происшествия — технические неполадки в тормозной системе воздушного судна, сообщили в Центральном МСУТ СК России.

По предварительным данным, утром 18 августа пассажирский самолет АН-24 при выполнении взлета в аэропорту Рощино выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы. В самолете находилось 6 членов экипажа, 40 пассажиров из них 13 детей. Пострадавших нет. 

"Следователи Тюменского следственного отдела на транспорте Центрального МСУТ СК России выясняют все обстоятельства и причины происшествия, организовано проведение доследственной проверки в связи с возможными нарушениями правил полетов. На место выехали следователи", - говорится в сообщении.

Теги: авиация , Рощино , самолет , СКР
