Участники тюменского марафона "Врата Сибири" смогут получить спортивные разряды

Трасса Тюменского марафона "Врата Сибири" прошла сертификацию Ассоциации международных марафонов и пробегов – AIMS, что повышает уровень соревнований до мирового, результаты могут быть признаны Международной ассоциацией легкоатлетических федераций (IAAF), что позволит присваивать участникам забега спортивные разряды, а профессиональным спортсменам ратифицировать рекорды, сообщает департамент по спорту и молодежной политике администрации города Тюмени.
Традиционный Тюменский марафону в этом году 26 лет.
"Масштабное событие, включённое в официальный Календарь российских марафонов, вернётся в сентябре и обретёт новую жизнь, сохранив легендарную историю. Сейчас идет активная подготовка к состязаниям. Так, в ночь с 14 на 15 августа спортивный директор марафона "Врата Сибири" Никита Олегович Кугаевский совместно с аккредитованным специалистом, официальным измерителем AIMS/WA Ильей Михайловским произвели все необходимые замеры трассы для получения международного сертификата", - указано в в сообщении.
Отмечается, что разворот трассы на 10 км будет находиться у арт-объекта "Врата Сибири" на улице Дзержинского, а марафонцам предстоит развернуться напротив здания правительства Тюменской области.
Победитель номинации "Рекорд трассы" на марафонской дистанции при улучшении времени предыдущего рекорда в 2 часа 15 минут 35 секунд получит приз — автомобиль.
У вас есть уникальная новость? Вы можете сообщить о ней миру через NewsProm.ruОтправить новость, фото, видео
или отправьте на e-mail: edit@newsprom.ru