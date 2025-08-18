Самолет при взлете выкатился за пределы полосы в Тюмени, проводится проверка

Самолет АН-24 с 40 пассажирами на борту при при выполнении взлета в аэропорту Рощино в понедельник выкатилось за пределы взлетно-посадочной полосы, в связи с инцидентом организована проверка, сообщает Уральская транспортная прокуратура.

"Утром 18 августа 2025 года воздушное судно АН-24 авиакомпании "А247" при выполнении взлета в аэропорту Рощино выкатилось за пределы взлетно-посадочной полосы. На борту воздушного судна находилось 6 членов экипажа, 40 пассажиров. Пострадавших нет. Судно отбуксировано на стоянку. Тюменской транспортной прокуратурой организована проверка соблюдения законодательства о безопасности полётов", - говорится в сообщении с уточнением, что это предварительные данные.

На сайте "ЮТэйр" указано, что авиакомпания АО "А247" выполняет регулярные пассажирские рейсы на самолетах Ан-24 на территории Тюменской области, Ханты-Мансийского автономного округа и Республики Коми. Рейсы выполняются совместно с ПАО "Авиакомпания "ЮТэйр".

По данным онлайн-табло аэропорта, отменен рейс Тюмень-Белоярский, который должен был вылететь по расписанию в 06:15 (мск), борт Ан-24 принадлежит компании "А247".