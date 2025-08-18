Фестиваль "Музыкальная экспедиция" в Тюмени собрал около 5 тысяч зрителей

Около 5 тысяч зрителей собрали концерты "Музыкальной экспедиции", в этом году фестиваль проходил в Тюменской области с 15 по 17 августа.

"Музыкальная экспедиция" – это международный культурный проект, который представляет собой путешествие музыкантов с мировым именем по уникальным уголкам России с выступлениями в необычных местах.

В Тюмени музыканты выступали на набережной, в "Ива-парке", Музейном комплексе имени Словцова, синагоге, сквере имени Згерского и Тюменской филармонии.

"Формат музыкальной экспедиции уникален. Он объединяет музыкантов высочайшего уровня, представляющих интересные программы в необычных локациях. Это гармоничное сочетание музыки, традиций и новых вызовов", - отметил директор депкультуры Тюменской области Александр Сидоров.

Арт-директор проекта Борис Андрианов:

Тюменская область – финальная точка нашей экспедиции в этом году. Мы посетили 8 регионов и 4 страны, дав около 60 концертов. За время экспедиции с нами выступили 58 музыкантов и 5 коллективов. Рад, что финальный аккорд прозвучал в переполненном зале Тюменской филармонии, что свидетельствует об успехе фестиваля".

В Тюменской области фестиваль состоялся при поддержке "Русского музыкального общества" в рамках нацпроекта "Семья".