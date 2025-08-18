Юного курьера мошенников арестовали в Тюмени

Полиция в одном из отелей Тюмени задержала курьера, причастного к серии афер с ущербом более 2 млн рублей. Деньги юноша собирал у пенсионеров, которым аферисты по телефону сообщали о необходимости "задекларировать" сбережения для их защиты, сообщает пресс-служба МВД РФ.

Подозреваемый в мошенничестве – 18-летний житель Челябинской области признался, что нашёл подработку в интернете и переводил деньги на счета, оставляя себе процент за услугу. Установлено его участие в 14 эпизодах противоправной деятельности.

Возбуждены уголовные дела по ст. 159 УК РФ. Фигурант заключён под стражу. Полиция проверяет его причастность к другим преступлениям.