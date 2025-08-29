Арт-объект "Исследователь" у школы естественных наук ТюмГУ откроют в Тюмени

29 августа в 17:30 приглашаем вашу редакцию на открытие арт-объекта "Исследователь" современного художника Виталия SY Царенкова, оно состоится в сквере на улице Осипенко, 2. Уникальную для города трехметровую скульптуру установят у Школы естественных наук Тюменского государственного университета в рамках паблик-арт проекта "Морфология улиц". Проект реализован при поддержке девелоперской компании "Талан" совместно с Центром стратегического развития "Сибирь".

Паблик-арт-объект "Исследователь" установят возле Института Наук о Земле и филиала "Русского географического общества". Арт-объект станет первой работой петербургского художника Виталия SY Царенкова в Тюмени. Паблик-арт скульптура выполнена в узнаваемой стилистике, отсылающей к цифровой векторной графике. Энергичная поза и открытый взгляд "Исследователя" свидетельствуют о его готовности замечать все новое и продвигаться вперед.

Виталий Царенков, известный под псевдонимом SY, создает картины, муралы, скульптуру и цифровую анимацию в индивидуальном стиле, вдохновленном эстетикой 8-битных консольных видеоигр, технического черчения и русского авангарда. Виталий исследует метафизические аспекты жизни человека посредством символических полигональных работ. Для его стиля характерны четкие прямые линии, объемные геометрические формы и яркие насыщенные цвета. Художник являлся участником основного проекта Второй и Третьей Биеннале уличного искусства "Артмоссфера" (2016, 2018), его работы выставлялись в ведущих российских музеях и центрах современного искусства, включая Музей современного искусства PERMM, Петербургский Манеж, Галерею "Триумф" и Фонд Ruarts.

"Современное уличное искусство помогает создавать идентичность района и поддерживает его ценности, тематика арт-объекта отражает историю, культурные коды локации. Скульптура Виталия Царенкова отсылает и к историческому архетипу ученого, и к фигуре современного исследователя, который с уважением относится к земле, людям, городу. Это не только физический путешественник, но и метафорический, то есть тот, кто изучает, заботится, открывает. Категории созидания, поиска, заботы о людях полностью соответствуют ценностям нашей компании", — рассказывает Вячеслав Симонов, директор филиала "Талан" в Тюмени.

Открытость всему новому и устремленность в будущее свойственны девелоперской компании "Талан", выступившей партнером проекта. Ключевыми принципами работы компании всегда были стремление к созданию современной и комфортной урбанистической среды, внедрение инновационных решений и забота о развитии региона. Появление арт-объекта "Исследователь" — еще один способ разнообразить городской ландшафт за счет современного искусства.

Идея заботы о родном городе, стране и всей планете как общем доме нашла отражение в концепции арт-проекта: исследователь бережно держит на ладони земной шар, выполненный в экологичном зеленом цвете. Благодаря продуманной цветовой палитре с преобладанием природных изумрудно-зеленых и песочно-коричневых тонов, скульптура органично вписывается в окружающий пейзаж. Контрастные розовый, синий и фиолетовый акценты привлекают внимание, не давая герою остаться незамеченным.

Выбор локации также не случаен. Рядом, на улице Осипенко, 2, расположено здание Школы естественных наук Тюменского государственного университета, где работает Тюменское областное отделение Русского географического общества. Именно экспедиции Русского географического общества, отмечающего в этом году 180-летие, сыграли важную роль в освоении Сибири, Дальнего Востока, Средней и Центральной Азии, проторив дорогу современным исследователям.

Открытие арт-объекта "Исследователь" — важный шаг на пути формирования комфортной городской среды и развития Тюмени как центра современного искусства. Работа известного современного художника Виталия Царенкова без сомнения станет новой точкой притяжения на карте города, излюбленным местом для прогулок, отдыха и памятных фото.