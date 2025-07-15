В Уватском районе опрокинулся микроавтобус из Югры, один пассажир погиб, трое ранены

На 386-м километре федеральной автодороги Тюмень-Ханты-Мансийск в Уватском районе Тюменской области опрокинулся микроавтобус "Тойота". В автомобиле ехали водитель и 8 пассажиров, один пассажир погиб, еще трое получили ранения.

Микроавтобус следовал из Ханты-Мансийска в Уфу. Сейчас трасса полностью перекрыта. Сотрудники Госавтоинспекции принимают все меры, чтобы обеспечить проезд по федеральной автодороге, соединяющей юг и северные регионы большой Тюменской области.