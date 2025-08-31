Врачи ишимской больницы провели сложную операцию после ДТП

Специалисты Областной больницы №4 (г. Ишим) сталкиваются с серьезными последствиями после травм, полученных в результате ДТП.

Так, например, 34-летний пациент, который получил открытый оскольчатый перелом верхней трети правой голени со смещением в результате дорожно-транспортного происшествия после получения травмы был госпитализирован в отделение травматологии, где ему была выполнена установка аппарата Илизарова.

После операции, при многократных попытках активизировать пациента, у него возникало кровотечение из ран, которое спонтанно купировалось при иммобилизации конечности и возобновлялось при нагрузке на нее. Тогда на помощь пришла Ольга Трощагина, специалист по рентгеноваскулярным методам диагностики и лечения.

Врачи заподозрили травматическое повреждение периферических сосудов и приняли решение о проведении операции. Ангиография сосудов правой нижней конечности в малоберцовой артерии позволила обнаружить у пациента ложную аневризму размерами 5х4х5 см.

"Одним из усложняющих факторов проведения операции стало наличие аппарата Илизарова, который мешал визуализации, - рассказывает Ольга Трощагина. - Несмотря на трудности было выполнено стентирование стент-графтом. Это устройство, которое используется в эндоваскулярной хирургии для исключения патологически расширенных участков сосуда из общего кровотока".

Контрольные снимки после операции показали, что процедура прошла успешно. Пациент выписан домой, - сообщает Жанна Стрижак, пресс-секретарь ОБ №4 (г. Ишим).