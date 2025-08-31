Средняя зарплата в Тюменской области выше 96 тысяч рублей

Тюменская область находится на 3 месте в Уральском федеральном округе по уровню зарплат.

По данным Росстата, в июне среднемесячная номинально начисленная зарплата в Тюменской области составила 96 тыс. 94 руб. Это на 13,8% больше, чем годом ранее. И это новый рекорд 2025 года, предыдущий поставлен в мае - 94 тыс. 330 руб.

Традиционно самые высокие заработки в северных округах. В ЯНАО начисляли 183 тыс. 632 руб., в ХМАО-Югре - 148 тыс. 660 руб. В Свердловской области сотрудники организаций зарабатывали 93 тыс. 921 руб., в Челябинской - 84 тыс. 696 руб., в Курганской - 75 тыс. 408 руб.

В целом за первое полугодие среднемесячная номинально начисленная зарплата в Тюменской области составила 89 тыс. 561 руб., что больше на 11,5% по сравнению с прошлым годом, - сообщает Вслух.ру.