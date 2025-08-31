Стало известно, какую пенсию могут получать тюменские самозанятые

Управляющий отделением Социального фонда России по Тюменской области Виталий Левенков отметил, что пенсионные права формируются по-разному в зависимости от статуса. Самозанятые с налогом на профессиональный доход должны самостоятельно заботиться о будущей пенсии.

Для получения страховой пенсии необходимо накопить 15 лет страхового стажа и 30 индивидуальных пенсионных коэффициентов. Добровольные взносы можно оформить через портал Госуслуг, приложение "Мой налог" или в клиентской службе СФР.

В 2025 году установлены следующие размеры взносов: минимальный — 59 241 рубль (дает 0,975 коэффициента), максимальный — 473 932 рубля (7,799 коэффициента).

Что касается социальных гарантий, самозанятые без статуса ИП не имеют права на больничные и декретные выплаты. Для получения таких пособий необходимо зарегистрировать ИП и вступить в добровольные правоотношения по уплате взносов на обязательное социальное страхование.

С 2025 года при оформлении единого пособия доход самозанятого должен составлять не менее четырех минимальных размеров оплаты труда за год — 89 760 рублей.

По последним данным, в Тюменской области зарегистрировано 151 000 самозанятых. За прошлый год 533 из них сделали добровольные взносы на пенсию, а с начала текущего года таких уже 369 человек, - сообщает Тюменская область сегодня.