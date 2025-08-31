Тюменские педагоги рассказали о традициях своего праздника

Для многих учеников День знаний начинается с прогноза погоды.



– Если в День знаний идет дождь – год будет удачным и счастливым. Также, как и в дни экзаменов, дождь – к успешной сдаче. Это наша главная примета, – поделилась учитель истории и обществознания школы № 17 Ольга Алексеева.

Учитель начальных классов Гульнара уверена специальных примет у учителей нет, но есть важные правила.

– Главное – не опоздать, подготовить все к первому уроку и встретить день с улыбкой. Мы верим, что каждый новый учебный год станет самым лучшим для наших ребят, – отметила учитель начальных классов школы № 92 Гульнара Капбасова.

Одна из традиций, о которой вспоминает педагог с многолетним стажем, Народный учитель Ольга Ройтблат, связана с преемственностью поколений.

– Раньше в нашей школе № 34 была традиция: выпускники брали за руку первоклассников и провожали их в первый класс, с улицы до самого места в классе. Если малышей было больше, один одиннадцатиклассник вел сразу двух ребят. Дети смотрели на старшеклассников с восхищением – это создавало особую связь между поколениями. Традиция жила много лет, и ее обожали все: и учителя, и ученики, – рассказала Ольга Владимировна.

Такие ритуалы не только добавляют празднику тепла, но и напоминают: школа – это не только уроки, - сообщает Тюменская область сегодня.