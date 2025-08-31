Полезны ли мхи и лишайники для плодовых деревьев

Агрономы филиала ФГБУ "Россельхозцентр" по Тюменской области рассказали о пользе или вреде лишайников и мхов.

Под лишайниками часто скапливается влага, отчего кора отсыревает, что способствует развитию болезней и проникновению вредителей, следовательно, риск появления той или иной инфекции или сильного распространения вредителей сада увеличивается. А также в коре, покрытой лишайниками нарушается процесс дыхания.

Такие наросты обязательно нужно удалять. Рекомендуем проводить обработку деревьев после полного сбора урожая.

Для обработки насаждений против лишайников используют 3% раствор железного купороса для косточковых культур и 5% для семечковых. Готовим раствор, 500 грамм препарата разводим в 10 литрах воды и обрабатываем стволы и скелетные ветки деревьев. В течении недели лишайники и мхи должны отпасть самостоятельно, если этого не произошло, через 2 недели проводим повторную обработку.

Если после обработки мхи и лишайники все же остались, тогда их удаляем механическим способом. Наиболее легче их снять после дождя, когда они более мягкие и влажные. Для этого застелите приствольный круг пленкой или тканью и поскоблите поверхность ствола и веток деревянной щеткой. Железную щетину не используем, так как можем сильно травмировать стволы. Отпавшие куски лишайника и мха соберите и сожгите. Очищенные места обработайте медным купоросом, бордоской жидкостью либо препаратом РанНет, - сообщает АиФ-Тюмень.