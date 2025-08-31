Полезен ли беременным активный образ жизни

При нормальном течении беременности физические нагрузки необходимы женщине.

Каким видом спорта можно заниматься во время беременности:

- Плавание во время беременности помогает снять нагрузку с позвоночника и улучшить общее состояние организма. Плавание способствует лучшему кровообращению, что помогает предотвратить отеки и тромбы. Активные движения в воде способствуют укреплению сердца и увеличивают выносливость. Плавание помогает развивать дыхательные функции, что будет полезно как для мамы, так и для малыша.

- Йога при беременности является замечательным способом поддержания физической формы и психоэмоционального состояния. Под руководством опытного инструктора будущие мамы могут безопасно выполнять специальные упражнения, которые помогут укрепить мышцы, улучшить кровообращение и подготовить тело к родам. Дыхательные практики в йоге не только способствуют реляции, но и обучают женщину контролировать дыхание во время схваток, что может значительно облегчить процесс родоразрешения.

- Пешие прогулки во время беременности могут быть очень полезны для будущих мам. Природа вокруг, свежий воздух и физическая активность помогают снять стресс и тревогу, что особенно важно в такой ответственный период. Кроме того, регулярные прогулки могут способствовать более легкому течению беременности и родов. Упражнения на свежем воздухе также помогают поддерживать оптимальный вес, что снижает риск различных осложнений.

Будущим мамам полезнее выполнять не длительные, но регулярные физические нагрузки, заниматься не реже трех раз в неделю. Редкие и изнурительные физические нагрузки могут создавать чрезмерное напряжение на организм, что особенно опасно для будущих мам. Такие нагрузки могут привести к усталости, травмам.

Беременным противопоказаны любые физические нагрузки, сопровождающиеся поднятием тяжестей, вибрацией, а также риском падения и ударов.

Ни в коем случае нельзя - роликовые коньки, конный спорт, катание на горных лыжах, сноуборд. Также не рекомендуется заниматься танцевальной аэробикой и степом.

Напряженные физические нагрузки высокой интенсивности во время беременности могут стать причиной выкидыша и преждевременных родов, - сообщает КП-Тюмень.

"Прежде чем приступить к каким-либо физическим занятиям во время беременности, необходимо обязательно проконсультироваться с вашим акушером-гинекологом. Врач сможет оценить ваше общее состояние здоровья, учтет индивидуальные особенности и рекомендации, а также определит, какие физические нагрузки будут для вас безопасными и полезными. Не забывайте правильно питаться, высыпаться и улыбаться" - прокомментировала врач-акушер-гинеколог Родильного дома №3 Антонова Анастасия.