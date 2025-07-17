Директора сельского центра культуры оштрафовали за несогласованный цирк

В Армизонском районе по постановлению прокуратуры оштрафован директор центра культуры, который в сентябре 2024 года сдал в аренду коммерческой компании за 22 тысячи рублей сцену и помещения районного ДК, находящиеся в оперативном управлении учреждения, для проведения циркового шоу, однако администрацию муниципалитета об этом не уведомил и согласие на это не получил.

За нарушение порядка согласования при совершении сделки по распоряжению муниципальным имуществом прокуратура района возбудила в отношении директора учреждения дело об административном правонарушении - руководитель оштрафован в размере 5% цены совершенной сделки.