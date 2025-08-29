Крыша на "Пятерочке" сгорела в Тюменской области

В здании магазина "Пятерочка" в рабочем поселке Голышманово на улице Комсомольская произошел пожар в десятом часу вечера 28 августа, сведений о погибших и пострадавших не поступало, сообщили в ГУ МЧС по ТО.

В тушении пожара участвовали 13 человек и 4 единицы техники от МЧС России. Происходило горение кровли отдельно стоящего здания на площади около 540 квадратных метров. Около часа ночи пожар удалось ликвидировать. Причина происшествия устанавливается.