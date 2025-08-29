Крыша на "Пятерочке" сгорела в Тюменской области

09:00 29 августа 2025
Мобильная версия страницыВерсия для печатиВерсия для печати

В здании магазина "Пятерочка" в рабочем поселке Голышманово на улице Комсомольская произошел пожар в десятом часу вечера 28 августа, сведений о погибших и пострадавших не поступало, сообщили в ГУ МЧС по ТО.

В тушении пожара участвовали 13 человек и 4 единицы техники от МЧС России. Происходило горение кровли отдельно стоящего здания на площади около 540 квадратных метров. Около часа ночи пожар удалось ликвидировать. Причина происшествия устанавливается.

Теги: пожары
NewsProm.online

У вас есть уникальная новость? Вы можете сообщить о ней миру через NewsProm.ru

Отправить новость, фото, видео

или отправьте на e-mail: edit@newsprom.ru

Отправить новость:

Все новости

Больше новостей

Выбор редакции

Архив новостей

Сентябрь, 2025