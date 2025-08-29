Тюменские ветераны СВО успешно выступают на Кубке уральского полпреда

По итогам второго дня турнира по летним видам спорта на Кубок полпреда президента в УрФО для защитников Отечества в копилке тюменской сборной оказалось больше 30 медалей.

В четверг завершились соревнования по волейболу сидя. Наша команда в упорной борьбе завоевала третье место. За сборную Тюменской области играли Герой России Рустам Сайфуллин и кавалер трёх орденов Мужества Евгений Кочергин. Все спортсмены показали настоящий характер и волю к победе. У легкоатлетов за день накопилось десять медалей.