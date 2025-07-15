Уличная классика по-тюменски соберет любителей экстрима у "Конторы пароходства" в день города

Масштабный фестиваль уличной культуры и спорта "Уличная классика" пройдет 26 июля на набережной Тюмени в районе "Конторы пароходства", с 9:30 до 20:00 гостей ждут зрелищные соревнования, мастер-классы от профессионалов и яркая атмосфера настоящего уличного движения. В этом году в фестивале примут участие более 300 спортсменов из разных городов страны, которые продемонстрируют мастерство в самых разных дисциплинах: от BMX и паркура до баскетбола и хип-хопа.

Фестиваль объединит самые зрелищные направления уличной культуры. BMX-райдеры покажут виртуозные трюки на рампе и ровной поверхности, трейсеры преодолеют сложные препятствия на скорости, а роллеры, скейтеры и кикскутеристы удивят зрителей эффектными прыжками и вращениями. Любители футбола смогут проверить себя в панне — динамичном состязании на технику владения мячом. Танцевальную энергию в событие внесут брейкеры и хип-хоп-исполнители.

В это же время на соседней площадке будут проходить фестиваль чир спорта МОРЕmore, в котором порядка 200 спортсменов из разных городов будут состязаться, выполняя зрелищные элементы чирлидинга: пирамиды, выбросы и станты наивысшей сложности.

Для зрителей выступления оба события станут не только захватывающим шоу, но и возможностью узнать больше о каждом направлении, пообщаться с профессионалами и даже попробовать свои силы на мастер-классах.

Оценивать участников "Уличной классики" будут признанные мастера. Среди них — Анар Алиев, вице-чемпион России по BMX, фристайлу, спортсмен сборной России по ВМХ, Арсений Любишкин — победитель и призер чемпионатов России по ВМХ, четырехкратный чемпион первенства России по ВМХ, Кирилл Кочетков — многократный призер и победитель российских и мировых соревнований в направлении ролики агрессив, Александр Быстров и Полина Толстихина — топовые танцоры, многократные победители hip hop баттлов по России.

Организаторы ставят перед событием амбициозные задачи: популяризировать уличную культуру, спорт и здоровый образ жизни среди молодежи, отмечает организатор проекта Александр Шмонин:

Уличная культура открывает огромные возможности для самореализации. Наш фестиваль помогает ребятам поверить в себя, вдохновляет на новые достижения и показывает, что спорт – он для всех.

Федеральная программа развития уличной культуры и экшн-спорта "Уличная классика" реализуется при поддержке администрации Тюмени и Федерального агентства по делам молодежи (Росмолодежь).