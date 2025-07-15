Тобольский "ЗапСибНефтехим" обеспечил Россию полиэтиленом для систем водо- и газоснабжения на 2025 год

На "ЗапСибНефтехиме" ("Сибур") завершилась кампания по производству одного из самых востребованных видов малотоннажной полимерной продукции – цветных марок полиэтилена высокой плотности (ПЭВП), необходимых для систем водо- и газоснабжения. Произведенный объем способен полностью удовлетворить потребности российских производителей труб на текущий год.

Первая кампания по производству цветных марок состоялась в 2023 году. Ее целью был выпуск минимального объема, необходимого для получения сертификатов соответствия и подтверждения технических характеристик стандартам и требованиям потребителей. В этом году, после успешной сертификации, был произведен коммерческий объем, необходимый для удовлетворения всего промышленного спроса на рынке. Для снижения числа технологических переходов эти марки производятся один раз на весь год.

"ЗапСибНефтехим" является единственным предприятием в России, способным выпускать цветные марки полиэтилена, необходимые для производства труб водо- и газоснабжения, перекрывая потребности рынка страны в этом сегменте. Основное отличие таких марок – цвет конечного продукта, от которого в дальнейшем зависит область его применения. Функциональное значение цвета – визуально обозначить назначение трубопровода. Марки синего цвета используется для напорных труб систем водоснабжения, оранжевого – систем газоснабжения. В отличии от металлических трубы из ПЭВП обладают повышенной стойкостью к распространению трещин, что позволяет сохранять работоспособность трубопроводов до ста лет.

Локализация производства цветных марок полиэтилена соответствует целям стратегии импортозамещения и развития отечественной химической промышленности. Выпуск на "ЗапСибНефтехиме" новых специальных марок позволил российским производителям труб заместить импорт сырья из Европы и Азии, устранить зависимость от зарубежных поставщиков и снизить себестоимость конечной продукции за счет исключения транспортных издержек, таможенных пошлин и валютных рисков. Это, в свою очередь, повысило конкурентоспособность российских труб как на внутреннем, так и на внешнем рынках, отмчают в пресс-службе "Сибура".

Кроме того, развитие собственного производства стало стимулом научно-технического прогресса в стране, создания новых рабочих мест в высокотехнологичных отраслях, развития инженерных компетенций и внедрения инноваций.

Ведущий инженер сектора грануляции производства полиэтилена высокой плотности "ЗапСибНефтехима" Василий Шутов: