В Тюменской области посчитали пчел

Более 18 тысяч пчелосемей содержат жители Тюменской области в своих личных подсобных хозяйствах, наиболее популярные и продуктивные породы пчел - бакфаст, карника и среднерусская, сообщили в департаменте АПК региона.

"На сегодняшний день в регионе насчитывается 1163 пчеловодческих хозяйств, в которых занимаются не только разведением имеющихся пород пчел, но и выводят новые. Так, например, на медовой усадьбе Галины Финевич содержится около 18 миллионов пчел. Она занимается селекцией пчел, создавая из карники новую породу – аибгинскую", - отмечается в сообщении.

Тюменские пчеловоды регулярно принимают участие в продовольственных ярмарках и мероприятиях, успешно реализуя тюменскую продукцию как в регионе, так и за его пределами.