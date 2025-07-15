Дом.рф продал через аукцион торговый дом в Тобольске

ДОМ.РФ на аукционе успешно реализован объект культурного наследия федерального значения "Торговый дом", расположенный на Базарной площади в Тобольске. По итогам проведения аукциона покупатель взял на себя обязательства по исполнению требований к содержанию, использованию, сохранению объекта.

Торговый является одним из старейших зданий Тобольской губернии. Построенный в 1760-х годах, он стал одним из первых капитальных строений на Базарной площади. Здесь шли торги, велись переговоры, решались судьбы поставок, карьеры, да и сами судьбы горожан. Каменное здание служило вначале купеческим подворьем, затем торговыми рядами, а позднее — питейным заведением. В XIX веке здание приобрело статус центра общественной жизни: в нём располагались лавки и склады. В советское время здание использовали под нужды города — хранилище, мастерские, оно несло административные функции. Сегодня здание находится на пересечении туристических маршрутов, а площадь окружают памятники архитектуры, оживлённые кафе и знаковые для города пространства.

Торговый дом сохранился до наших дней практически в первозданном виде. Памятник истории и архитектуры был выставлен на торги ДОМ.PФ с начальной ценой лота в 2,56 млн рублей. Аукцион состоялся 11 июля.