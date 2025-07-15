Юные клиенты Сбера теперь могут оплачивать покупки по QR-коду

Юные клиенты Сбера от 6 до 13 лет включительно в среднем тратят 37 тыс. рублей в год. Больше всего расходов приходится на супермаркеты, кафе, маркетплейсы и проезд в транспорте. Теперь дети смогут оплачивать всё это даже без банковской карты, нужен только телефон. Выручит QR-код, который можно отсканировать в детском финансовом приложении СберKids. Значок QR находится в правом верхнем углу экрана, оплата занимает пару секунд.

Чтобы пользоваться СберKids, нужно оформить детскую СберКарту. В приложении ребята могут просматривать баланс, получать переводы и сами переводить деньги на карты Сбера и банков-партнёров, копить на самое нужное. Ещё в приложении много познавательных роликов — о том, как защититься от мошенников, что такое программа лояльности и на другие темы.

Алексей Круглов, вице-президент, директор Департамента цифровых каналов B2C Сбербанка: