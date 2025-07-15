Юные клиенты Сбера теперь могут оплачивать покупки по QR-коду

Юные клиенты Сбера от 6 до 13 лет включительно в среднем тратят 37 тыс. рублей в год. Больше всего расходов приходится на супермаркеты, кафе, маркетплейсы и проезд в транспорте. Теперь дети смогут оплачивать всё это даже без банковской карты, нужен только телефон. Выручит QR-код, который можно отсканировать в детском финансовом приложении СберKids. Значок QR находится в правом верхнем углу экрана, оплата занимает пару секунд.
Чтобы пользоваться СберKids, нужно оформить детскую СберКарту. В приложении ребята могут просматривать баланс, получать переводы и сами переводить деньги на карты Сбера и банков-партнёров, копить на самое нужное. Ещё в приложении много познавательных роликов — о том, как защититься от мошенников, что такое программа лояльности и на другие темы.
Алексей Круглов, вице-президент, директор Департамента цифровых каналов B2C Сбербанка:
Родители всё чаще оформляют детские СберКарты. Сегодня такая карта есть уже у 4 миллионов детей от 6 до 13 лет включительно, и 2,2 миллиона из них пользуются приложением СберKids — единственным на рынке банковским приложением, разработанным специально для детей. Чтобы у юных клиентов Сбера были такие же возможности оплачивать покупки, как и у взрослых, мы добавили в СберKids оплату по QR-коду. Это так же просто и безопасно, как платить картой, и за эти покупки тоже начисляются бонусы Спасибо. Ещё в этом году для детей в СберKids заработают переводы через СБП — один из популярных запросов наших клиентов.
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