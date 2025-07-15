В Тюмени собираются провести парад самокатов

Тюмень в этом году празднует свое 439-летие, в честь этой даты в городе 25 и 26 июля состоится фестиваль "Безопасный самокат", участвовать в нем смогут горожане старше 14 лет, имеющие право управлять электросамокатом, сообщили в администрации города.

25 июля на парковке Тюменского технопарка (въезд с ул. Республики) в 12 часов старт мероприятия "Парад самокатов". Участники могут посетить интерактивные площадки, их ждет инструктаж по безопасному управлению электросамокатом. Торжественный старт "Парада самокатов" пройдёт в 13 часов по улице Республики до пересечения с улицей Холодильной. Принять участие могут все желающие в возрасте от 14 лет, имеющие право управлять электросамокатом.

26 июля фестиваль продолжится на нескольких площадках, где для детей и подростков будут организованы игры, состязания на знание правил пользования средствами индивидуальной мобильности и профилактические активности по безопасности на самокатах.

Увлекательные мероприятия тюменцев и гостей города ждут с 12 до 15 часов в Школьном сквере, ЖК "Айвазовский" и теннисном центре спортивной школы "Центр Дзюдо".

Подробная информация о праздничной программе на сайте: www.тюмень439.рф