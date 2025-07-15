Участок улицы Ленина в центре Тюмени останется закрытым до начала сентября

В Тюмени продолжается второй этап реконструкции улицы Ленина на участке от улицы Кирова до улицы Первомайской, в связи с проведением работ сроки перекрытия улицы продлены, сообщили в администрации города.

"От улицы Кирова до улицы Челюскинцев срок продлен до 17.07.2025; от улицы Челюскинцев до улицы Первомайской срок продлен до 01.09.2025", - уведомляют в департаменте дорожной инфраструктуры и транспорта города.