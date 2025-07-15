Прокуратура помогла 150 работникам тюменского "Запсибхлеба" получить зарплату

Прокуратура Центрального административного округ Тюмени выявила задолженность по заработной плате в ОАО "ЗАПСИБХЛЕБ". Установлено, что организация нарушила сроки выплаты заработной платы работникам за период с февраля по март 2025 года.

С целью восстановления нарушенных прав граждан принят комплекс мер прокурорского реагирования: руководителю организации внесено представление, направлено предостережение о недопустимости нарушений закона, а также возбуждено дело об административном правонарушении по ч. 6 ст. 5.27 КоАП РФ (нарушение трудового законодательства).

В результате вмешательства надзорного ведомства права 150 работников восстановлены, задолженность по заработной плате на сумму более 13,5 млн рублей погашена.