Взносы на капремонт вернут жильцам 416 домов в Тюменской области

16:40 15 июля 2025
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С 1 июня 2025 года дома, в которых менее 5 квартир, исключены из региональной программы капитального ремонта МКД, а собственникам помещений в них положен возврат ранее уплаченных взносов. Под это правило попали жители 416 таких небольших домов. 

Чтобы понять, имеете ли вы право на возврат средств из фонда, загляните в свою квитанцию за июнь 2025 года. Если в графе "капитальный ремонт" отражена сумма перерасчёта с минусом, то именно она подлежит возврату, сообщили в департаменте ЖКХ ТО.

Теги: ЖКХ , капремонт
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