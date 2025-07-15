Взносы на капремонт вернут жильцам 416 домов в Тюменской области

С 1 июня 2025 года дома, в которых менее 5 квартир, исключены из региональной программы капитального ремонта МКД, а собственникам помещений в них положен возврат ранее уплаченных взносов. Под это правило попали жители 416 таких небольших домов.

Чтобы понять, имеете ли вы право на возврат средств из фонда, загляните в свою квитанцию за июнь 2025 года. Если в графе "капитальный ремонт" отражена сумма перерасчёта с минусом, то именно она подлежит возврату, сообщили в департаменте ЖКХ ТО.