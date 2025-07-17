Возле Сбера в Тюмени открыли электрозаправку

18:00 16 июля 2025
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Быструю зарядную станцию для электроавтомобилей установили в Тюмени у офиса Сбера по адресу ул. Рижская, 61. Она доступна для владельцев электротранспорта с понедельника по пятницу с 7:00 до 22:00 и в субботу с 07:00 до 15:00. Одновременно подзарядку могут осуществлять два автомобиля, а полный цикл зарядки в среднем займет около полутора часов. Станция оборудована стандартными разъемами CCS Combo 2 и CHAdeMO, они подходят большинству популярных моделей. Максимальная мощность станции составляет 60 кВт. 

Роман Дубинский, управляющий Западно-Сибирским отделением Сбербанка:

Команда Сбера активно включается в проекты по совершенствованию городской среды. В этом году мы присоединились к обсуждению мастер-плана центра Тюмени, инициатором которого стал глава города, а также поддерживаем тренд на распространение экологически чистого электротранспорта. Для наших клиентов мы стремимся создать лучший сервис, достойный столицы региона. Совместно с партнером мы оборудовали удобную зарядную станцию для электромобилей возле офиса банка. Теперь пополнить запас энергии своего авто можно буквально за время визита к нам. 

Теги: заправка , Сбербанк , электромобили
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