Возле Сбера в Тюмени открыли электрозаправку

Быструю зарядную станцию для электроавтомобилей установили в Тюмени у офиса Сбера по адресу ул. Рижская, 61. Она доступна для владельцев электротранспорта с понедельника по пятницу с 7:00 до 22:00 и в субботу с 07:00 до 15:00. Одновременно подзарядку могут осуществлять два автомобиля, а полный цикл зарядки в среднем займет около полутора часов. Станция оборудована стандартными разъемами CCS Combo 2 и CHAdeMO, они подходят большинству популярных моделей. Максимальная мощность станции составляет 60 кВт.

Роман Дубинский, управляющий Западно-Сибирским отделением Сбербанка: