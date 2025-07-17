Часть улицы Ленина открыли в Тюмени после ремонта

10:00 17 июля 2025
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Участок улицы Ленина от Кирова до Челюскинцев, а также улица Челюскинцев открыты для проезда, сообщили в администрации города.

Напомним, перекрытие дороги обусловлено реконструкцией улицы Ленина, в этом году будет выполнен второй этап проекта на участке от улицы Кирова до улицы Первомайской. От улицы Челюскинцев до улицы Первомайской срок перекрытия продлен до 1 сентября.

Теги: администрация Тюмени , ремонт дороги
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