Где в Тюмени дешевле всего снять жилье, посчитали в Яндексе

Медианная стоимость долгосрочной аренды выросла во всех четырех округах Тюмени за счет сокращения предложения, в том числе “вымывания” наиболее бюджетных вариантов для аренды, в среднем по итогам июля стоимость долгосрочной аренды по всем типам комнатности достигла 29 тысяч руб, приводит данным сервис Яндекс Аренда.

За месяц ставка немного увеличилась — на 1,3%, а предложения сократились на 7,4%, при этом число просмотров объявлений о сдаче недвижимости выросло на 22,7%.

По итогам июня дешевле снимать жилье в Ленинском административном округе, где в среднем аренда квартиры стоит 25,7 тыс. руб. Дороже прочих жизнь в Центральном - аренда квартиры здесь в среднем выйдет 34,8 тыс. руб. (дешевое жилье тоже есть: можно найти съемные студии по цене от 18 тыс руб., однокомнатных квартиры — от 19 тыс. руб., двухкомнатные — от 23 тыс. руб.). В Калининском округе, на который приходится около трети предложений по аренде жилья, квартира в среднем стоит 27,5 тыс. руб., в Восточном округе - 26,8 тыс. руб.

Роман Жуков, руководитель сервиса Яндекс Аренда: