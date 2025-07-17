Жители УрФО в июне стали брать больше автокредитов

По предварительным оценкам ВТБ, в июне по сравнению с маем 2025 года жители Уральского федерального округа взяли в банке более 5 тысяч автокредитов на 5,2 млрд рублей. Всего с начала года уральцы оформили более 30,8 тыс. автокредитов на общую сумму 36,6 млрд рублей. Лидером по объемам выдач в июне стала Свердловская область (более 250 млн рублей). Средний размер кредита в июне составил 1,02 млн рублей, по сравнению с маем он вырос на 2%.

В целом по стране банки в июне предоставили россиянам порядка 134 млрд на приобретение новых и подержанных авто. Этот результат на 16% выше итогов мая текущего года, но на 38% меньше, чем в июне 2024 года.

По итогам первого полугодия общерыночный объем продаж автокредитов составил около 635 млрд рублей, что на 46% ниже результата за аналогичный период прошлого года.

Сам ВТБ в июне провел 9,6 тысяч сделок по покупке авто на 9,2 млрд рублей – это на 9% и по числу, и по объему превышает результат мая. С учетом работы госпрограммы и субсидированных программ производителей основная активность заемщиков продолжает концентрироваться на рынке новых авто: в июне ВТБ выдал на новые машины более 55% кредитов, подавляющее число таких сделок (около 97%) заемщики оформили на китайские и российские бренды.

Всего за январь-июнь россияне получили в ВТБ около 59,2 тысячи автокредитов более чем на 56,8 млрд рублей. Как и на рынке, в годовом выражении выдачи автокредитов в банке существенно снизились.