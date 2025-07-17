Чем обновленная улица Ленина отличается от прежней, рассказали в администрации Тюмени

лицу Ленина на участке от Кирова до Челюскинцев, а также саму улицу Челюскинцев 16 июля в 22:00 открыли для автомобилистов и пешеходов. Это позволило разгрузить другие дороги – с утра многие горожане оптимизировали свой маршрут с учетом новых вводных. Улица Республики как будто "выдохнула", отмечают в администрации Тюмени.

Участок от улицы Красина до улицы Челюскинцев преобразился и мимикрировал под ту часть Ленина, что была отремонтирована годом ранее.

Здесь появились расширенные пешеходные зоны с устройством велодорожек, новенький асфальт, выделенная полоса для общественного транспорта, новый остановочный пункт, смонтировано наружное освещение, установлены дорожные знаки, нанесена разметка.

На открытом участке были выполнены работы по переустройству инженерных коммуникаций: водопроводные сети, канализация, сети тепло-, электро-, газоснабжения, связи, а также ливневая канализация. До конца июля планируется высадить кизильник и газон. Осенью – в благоприятный период здесь появятся крупные деревья.

Председатель комитета строительства и ремонта объектов дорожной инфраструктуры городского департамента дорожной инфраструктуры и транспорта Михаил Нурдинов:

От улицы Челюскинцев до улицы Первомайской производятся аналогичные работы. Переустройство инженерных сетей выполнено практически на всем участке. Готовность составляет примерно 85 процентов. Осталось произвести работы по врезке сетей. Основной комплекс работ на улице Ленина планируем завершить до 1 сентября.

И если автомобилистам придется подождать возможности свободного проезда по улице Ленина на участке от Челюскинцев до Первомайской, то для пеших граждан здесь на День города планируют открыть пешеходные зоны.

"Максимально работаем в этом направлении, на тротуарах осталось уложить плитку и смонтировать опоры освещения. Важно обеспечить доступ тюменцев и гостей города к хозяйствующим субъектам, что располагаются на этом участке. Сделать передвижение по улице комфортнее. При этом проезжая часть останется перекрытой, на ней будут продолжены работы", – сообщил о ближайших планах Нурдинов.