Спрос на страхование от мошенничества и сезонных рисков удвоился

Рекордный рост онлайн-страхования зафиксировали в ВТБ: за первые 6 месяцев 2025 года клиенты оформили более миллиона полисов через ВТБ Онлайн, что практически на 50% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Лидером спроса стало ипотечное страхование. Только за первое полугодие 2025 года клиенты оформили 870 тыс. страховок в ВТБ Онлайн. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года прирост составил 30%.

На втором месте – ОСАГО: с января по июль пользователи оформили около 300 тыс. полисов, что составляет 23% всех онлайн-продаж. Количество оформленных страховок увеличилось в 2 раза относительно прошлого года.

Третье место по популярности заняло страхование от укуса клеща: с января по июль в ВТБ Онлайн было оформлено более 50 тыс. таких страховок, что составляет 4% от всех онлайн-полисов и более чем в 2 раза превышает прошлогодний показатель.

Еще одним востребованным полисом стало страхование от мошенничества — за полгода оформлено свыше 20 тыс. страховок, что примерно в 2 раза выше прошлогоднего результата.

Страхование от мошенничества демонстрирует устойчивый рост популярности, что обусловлено увеличением числа мошеннических схем и ростом осведомленности клиентов о финансовых рисках. ВТБ прогнозирует дальнейший рост спроса на страховые продукты, связанные с защитой от мошенничества, а также на комплексные "коробочные" решения, которые позволяют клиентам получать расширенную защиту в одном полисе.

Коробочные продукты, включающие комплексное страхование недвижимости, страхование путешественников и другие стандартные риски, также показали значительный рост. За первое полугодие оформлено более 35 тысяч таких страховок, а по сравнению с прошлым годом спрос также вырос вдвое.